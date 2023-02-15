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22:21 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович и Александрова проиграли в ¼ финала парного разряда турнира в Дохе

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович и российская теннисистка Екатерина Александрова не смогли пробиться в полуфинал парного разряда турнира в катарской Дохе с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинале белорусско-российский тандем уступил китайско-российскому дуэту Чжаосюань Ян / Вера Звонарева — 6:4, 6:7 (2:7), 7:10.

В первом раунде Саснович и Александрова выиграли у американо-нидерландской пары Дезире Кравчик / Деми Схюрс — 7:5, 6:3.

Также сегодня в ⅛ финала одиночного разряда белоруска Виктория Азаренко (17-й номер мирового рейтинга) проиграла швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (9) — 6:1, 6:7 (4:7), 4:6. В стартовом поединке Азаренко победила турчанку Ипек Оз (196) — 6:1, 6:1. Виктория Азаренко выигрывала турнир в Дохе в 2012 и 2013 годах. В 2020 году его победительницей была еще одна белоруска Арина Соболенко.

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