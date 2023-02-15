Саснович и Александрова проиграли в ¼ финала парного разряда турнира в Дохе

Сегодня в четвертьфинале белорусско-российский тандем уступил китайско-российскому дуэту Чжаосюань Ян / Вера Звонарева — 6:4, 6:7 (2:7), 7:10.
В первом раунде Саснович и Александрова выиграли у американо-нидерландской пары Дезире Кравчик / Деми Схюрс — 7:5, 6:3.
Также сегодня в ⅛ финала одиночного разряда белоруска Виктория Азаренко (17-й номер мирового рейтинга) проиграла швейцарской теннисистке Белинде Бенчич (9) — 6:1, 6:7 (4:7), 4:6. В стартовом поединке Азаренко победила турчанку Ипек Оз (196) — 6:1, 6:1. Виктория Азаренко выигрывала турнир в Дохе в 2012 и 2013 годах. В 2020 году его победительницей была еще одна белоруска Арина Соболенко.