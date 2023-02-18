Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме

В полуфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

11-я ракетка мира Медведев 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 28-й ракетки Димитрова ни одного эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.