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18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 500 в Роттердаме.

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Источник: Reuters

В полуфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

11-я ракетка мира Медведев 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 28-й ракетки Димитрова ни одного эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За титул 27-летний россиянин поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

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