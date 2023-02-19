Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае

Сегодня, 19 февраля, она выступила в 1/16 финала парного разряда. В дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой они уверенно переиграли в двух сетах Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Лауру Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:4.