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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала на турнире в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Australian Open

Сегодня, 19 февраля, она выступила в 1/16 финала парного разряда. В дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой они уверенно переиграли в двух сетах Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Лауру Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:4.

Что касается одиночного разряда, на старте соревнований казахстанка, сеяная под девятым номером, сыграет с бывшей первой ракеткой мира Бьянкой Андрееску из Канады.

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