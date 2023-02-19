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20:49 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Медведев завоевал первый трофей в 2023 году

ТАСС, 19 февраля. Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. Матч прошел в воскресенье.

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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу 27-летнего Медведева, который был посеян на турнире под шестым номером. Синнер не имел номера посева. Медведев выиграл свой 16-й трофей под эгидой ATP и обошел по этому показателю Марата Сафина. Лидером среди россиян по числу титулов является Евгений Кафельников (26), на втором месте — Николай Давыденко (21), на третьем — Медведев.

Медведев выиграл свой первый турнир под эгидой ATP в 2023 году, россиянин в текущем году впервые играл в финале соревнования ассоциации. Синнер вышел в финал второй раз подряд — ранее итальянец стал победителем турнира ATP во французском Монпелье. В очных встречах против Синнера Медведев одержал пять побед и не потерпел ни одного поражения.

Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, благодаря выходу в финал турнира в Нидерландах он на следующей неделе вернется в десятку сильнейших. В 2022 году Медведев 16 недель возглавлял мировой рейтинг. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В составе сборной России теннисист становился победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Синнеру 21 год, в рейтинге ATP он занимает 14-ю строчку. На счету итальянца семь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Синнер не проходил дальше ¼ финала.

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500, он проходит на кортах с покрытием «хард». Общий призовой фонд турнира составляет более $2 млн. В прошлом году победу на нем одержал канадец Феликс Оже-Альяссим, которого Медведев обыграл в четвертьфинале текущего турнира.

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