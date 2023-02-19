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21:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович победила на старте турнира в Дубае

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на престижном турнире категории WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом раунде парного разряда Саснович и китаянка Сюй Ифань победили в трехсетовом матче британский дуэт Хэрриет Дарт / Эден Силва — 4:6, 6:1, 10:6.

В понедельник, 20 февраля, в 1/32 финала одиночного разряда соперницей Александры Саснович (44-й номер мирового рейтинга) будет представительница Испании Ребека Машарова (95), успешно преодолевшая квалификационный барьер. Еще одна белоруска Виктория Азаренко (17) встретится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (51). Вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление с 1/16 финала.

Турнир в Дубае финиширует 25 февраля.

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