Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Дубае

Сегодня в первом раунде белоруска одолела в трехсетовом поединке представительницу Испании Ребеку Машарову (93) — 2:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В 1/16 финала Александра Саснович сыграет с американкой Коко Гауфф (6). В первом раунде парного разряда Саснович и китаянка Сюй Ифань переиграли британский тандем Херриет Дарт / Эден Силва — 4:6, 6:1, 10:6.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (14) в 1/32 финала встречается с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (732).

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление с 1/16 финала, где ее ждет встреча с американкой Лорин Дэвис (49).

В ⅛ финала парного разряда мужского турнира в катарской Дохе с призовым фондом $1,3 млн белорус Илья Ивашко и россиянин Андрей Рублев проиграли британскому дуэту Джонни Омара / Дэниел Эванс — 7:6 (7:5), 5:7, 7:10. Завтра в стартовом поединке одиночного разряда соперником Ивашко будет нидерландский теннисист Ботик ван-де Зандсхюлп (34). Месяц назад они встречались в первом круге Australian Open и тогда белорус потерпел поражение.