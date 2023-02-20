Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Кремонезе
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Бостон
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
Анахайм
22
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург
42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
83
Хоккей. НХЛ
21.02
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21.02
Рейнджерс
Виннипег
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Северсталь
23
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Барыс
43
Все события
20:29 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг соревнований WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: КТФ

На старте турнира Путинцева встречалась с Петрой Мартич из Хорватии. Матч завершился победой казахстанки по итогам трех сетов — 6:4, 0:6, 6:2.

Игра продолжалась один час и 47 минут.

Во втором круге Путинцева сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Другая представительница Казахстана Елена Рыбакина на турнире в Дубае стартует матчем против Бьянки Андрееску из Канады. Их встреча пройдет сегодня, 20 февраля. Приблизительное начало игры — 22:15 по времени Астаны.

Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь