Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ

На старте турнира Путинцева встречалась с Петрой Мартич из Хорватии. Матч завершился победой казахстанки по итогам трех сетов — 6:4, 0:6, 6:2.

Другая представительница Казахстана Елена Рыбакина на турнире в Дубае стартует матчем против Бьянки Андрееску из Канады. Их встреча пройдет сегодня, 20 февраля. Приблизительное начало игры — 22:15 по времени Астаны.