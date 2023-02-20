Сотворил камбэк. Лучший теннисист Казахстана прервал серию из десяти поражений
Казахстанский теннисист Александр Бублик стартовал на турнире ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик стартовал на турнире ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге соревнований его соперником был Филип Краинович из Сербии. Бублик одержал победу по итогам трех сетов — 5:7, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась два часа и восемь минут.
Перед этим матчем Бублик потерпел десять поражений подряд.
Во втором круге первая ракетка Казахстана сразится с победителем пары Грегуар Баррер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).
Напомним, что в рейтинге ATP Бублик располагается на 50-м месте.