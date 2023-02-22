Австралия выступила за допуск россиян к Олимпиаде-2024

В Австралии поддержали позицию Международного олимпийского комитета (МОК), посчитав, что нельзя наказывать отдельных спортсменов за политику и действия правительств их стран. «У МОК есть мандат на объединение посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду», — отметили в AOC.

21 февраля в МОК заявили, что резолюция Европарламента, выступающая против участия россиян в Играх-2024, противоречит объединяющей миссии Олимпиады. Они обратили внимание на то, что олимпийское сообщество несет обязательство соблюдать международные нормы в области прав человека.