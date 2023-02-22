Дарья Касаткина резко отреагировала на критику со стороны Анастасии Мыскиной

В феврале Касаткина на своём YouTube-канале рассказала, что сменила тренера. Теперь Дарья работает с бывшей 70-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Чиполлой. «Правда, не знаю, кому он (блог) может быть интересен, для меня он абсолютно какой-то непонятный. Там поедание каких-то бургеров вечное и обсуждение, кто и сколько что съест. Прошу прощения, ничего личного, это просто моё мнение. Возвращаясь к тренеру, ну как ты можешь звать человека и говорить: “Я не знаю, что он мне скажет”? Ну так не подходят к выбору», — ранее поделилась мнением Мыскина.