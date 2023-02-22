Арина Соболенко — о победе над Остапенко: В первом сете я ничего не могла сделать

«В первом сете она показала невероятный теннис, и я ничего не могла сделать. Я смотрел на свою команду и спрашивала: “Что я могу сделать?”. Но каким-то образом я перевернула эту игру и начал играть в действительно невероятный теннис. Она играет очень быстро и глубоко, я старалась оставаться сосредоточенной и пытаться отбивать больше мячей, чем она. Я так счастлива, что мне это удалось», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.