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22 февраля, источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко — о победе над Остапенко: В первом сете я ничего не могла сделать

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

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Источник: Reuters

В матче третьего круга белоруска со счётом 2:6, 6:1, 6:1 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 латвийку Елену Остапенко.

«В первом сете она показала невероятный теннис, и я ничего не могла сделать. Я смотрел на свою команду и спрашивала: “Что я могу сделать?”. Но каким-то образом я перевернула эту игру и начал играть в действительно невероятный теннис. Она играет очень быстро и глубоко, я старалась оставаться сосредоточенной и пытаться отбивать больше мячей, чем она. Я так счастлива, что мне это удалось», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

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