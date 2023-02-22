Лучший теннисист Казахстана взял реванш у соперника, из-за которого разбил три ракетки

В матче второго круга Бублик нанес поражение местному теннисисту Грегуару Барреру — 6:4, 6:2. Матч продолжался один час и три минуты.

Отметим, что это был пятый матч между теннисистами. Бублик вышел в этом противостоянии вперед — 3:2.

Всего две недели назад Баррер обыграл Бублика в первом круге во французском Монпелье, где казахстанец должен был защищать свой прошлогодний титул — 6:4, 6:7 (12), 7:6 (3). Это была крайне нервная встреча для Бублика, именно в ходе нее он разбил три ракетки подряд.

Баррер лишил Александра возможности защитить как можно больше набранных в прошлом году очков, и из-за этого казахстанец серьезно упал в рейтинге, более чем на десять позиций.

В третьем круге турнира в Марселе Бублик сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Гийс Броувер (Нидерланды).

Напомним, что в первом круге соревнований его соперником был Филип Краинович из Сербии. Бублик одержал победу по итогам трех сетов — 5:7, 6:3, 6:4.