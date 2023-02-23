Соболенко проиграла впервые в сезоне! Арине не помогла даже победа 6:0 в первом сете

В четверг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) проходят четвертьфинальные матчи. В одной из встреч победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 белоруска Арина Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, играла с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой. До четвертьфинала Соболенко, освобождённая от матчей первого круга, провела две встречи: во втором раунде белоруска разгромила американку Лорен Дэвис (6:0, 6:1), а в третьем одержала волевую победу над победительницей «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко — 2:6, 6:1, 6:1.

«В первом сете она показала невероятный теннис, и я ничего не могла сделать. Я смотрела на свою команду и спрашивала: “Что я могу сделать?” Но каким-то образом я перевернула эту игру и начала играть в действительно невероятный теннис. Она играет очень быстро и глубоко, я старалась оставаться сосредоточенной и пытаться отбивать больше мячей, чем она. Я так счастлива, что мне это удалось», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Крейчикова же за три встречи отдала соперницам лишь один сет. Это случилось в её матче второго круга с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. А вот Ирину Бегу в первом раунде и двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову в третьем круге чешка обыграла в двух партиях.

Также стоит отметить, что перед четвертьфиналом у Соболенко было 13 побед в 13 матчах сезона-2023. До титула на АО (семь побед) белоруска взяла титул в Аделаиде (четыре победы). Очевидно, что после двух побед в Дубае Арина была намерена продолжить серию. В первом сете четвертьфинала с Крейчиковой Соболенко диктовала сопернице свои условия. Вторая ракетка мира уверенно действовала как на подаче, так и на приёме, давая чешке минимум шансов. В пятом гейме Барбора, правда, поупиралась, но, пытаясь переломить ситуацию, не реализовала два брейк-пойнта. В результате Арина взяла партию под ноль.

Но затем всё перевернулось с ног на голову! Во втором сете Крейчиковой всё-таки удалось навязать борьбу Соболенко. В середине партии чешке даже удался обратный брейк. После этого теннисистки спокойно брали свои подачи — и дошли до тай-брейка, в котором сильнее оказалась Барбора, неожиданно не оставившая шансов сопернице, — 7:2! В третьем, решающем сете в игре Соболенко случился провал — примерно такой же, как у Крейчиковой в первой партии. У Арины не получалось ничего. Она, правда, сопротивлялась до последнего и спасла два матчбола на подаче соперницы, но с третьей попытки Барбора всё же оформила победу. Окончательный счёт матча — 0:6, 7:6 (7:2), 6:1 в пользу Крейчиковой.

Таким образом, в сезоне-2023 Соболенко потерпела первое поражение. Теперь у неё 13 побед в 14 матчах. Рекорд Серены Уильямс, который та установила в 2015 году, так и не побит. В тот год американка выиграла 24 матча на старте сезона. Что касается Крейчиковой, то в полуфинале она сыграет с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 3). В другом полуфинале сразятся первая ракетка мира Ига Свёнтек, не игравшая в четвертьфинале ввиду снятия Каролины Плишковой, и американка Кори Гауфф, победившая соотечественницу Мэдисон Кис.