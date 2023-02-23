Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Дохе обыграл австралийца Кристофера О’Коннелла со счетом 6:2, 4:6, 7:5.
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Дохе обыграл австралийца Кристофера О’Коннелла со счетом 6:2, 4:6, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 27-летнего россиянина 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У 94-й ракетки мира 3 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).