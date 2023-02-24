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23:06 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Дохе

В решающем матче Медведев сыграет с британцем Энди Марреем.

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Источник: Reuters

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Даниил Медведев в пятницу одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу 27-летнего российского спортсмена, посеянного на турнире под третьим номером. Медведев одержал шестую победу над Оже-Альяссимом в очных противостояниях, канадец ни разу не смог победить соперника. В финале российский теннисист встретится с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге, на его счету 16 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Также он в составе сборной России выигрывал Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

22-летний Оже-Альяссим располагается на девятой строчке мирового рейтинга, в его активе четыре победы на турнирах ATP. Лучшим результатом канадца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет $1,377 млн. В прошлом году турнир выиграл испанец Роберто Баутиста-Агут. Из россиян победителями соревнований становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).

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