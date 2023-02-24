Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Дохе

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Даниил Медведев в пятницу одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу 27-летнего российского спортсмена, посеянного на турнире под третьим номером. Медведев одержал шестую победу над Оже-Альяссимом в очных противостояниях, канадец ни разу не смог победить соперника. В финале российский теннисист встретится с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге, на его счету 16 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Также он в составе сборной России выигрывал Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

22-летний Оже-Альяссим располагается на девятой строчке мирового рейтинга, в его активе четыре победы на турнирах ATP. Лучшим результатом канадца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США.