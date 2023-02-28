Лучший теннисист Казахстана вышел в следующий круг турнира в Дубае после отказа соперника
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге Бублик встречался с болгарским теннисистом Александаром Лазаровым. В первом сете казахстанец уверенно повел — 6:1. Во втором Бублик выиграл один гейм, после чего болгарин снялся из-за травмы. Матч продолжался 25 минут.
Во втором круге Бублик сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия).