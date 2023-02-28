10 побед подряд Медведева! Россиянин начал поход за третьим титулом в сезоне

Началась последняя неделя перед знаменитой связкой турниров под названием Солнечный дубль. Весь март в США будут идти «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. А перед их стартом проходят два «пятисотника» у мужчин — в Акапулько и Дубае. В Объединённые Арабские Эмираты съехались все ведущие россияне и первая ракетка мира Новак Джокович, для которого это будет первое соревнование после триумфа на Australian Open.

Трое россиян, входящих в топ-20 мирового рейтинга, получили в Дубае номер посева — действующий чемпион Андрей Рублёв (2), Даниил Медведев (3) и Карен Хачанов (6). Ещё два наших спортсмена попали в основу через квалификацию — Павел Котов (Q) и Александр Шевченко (LL). Любопытно, что с турнира снялись несколько игроков — Маррей, Бонзи, Баутиста-Агут и Квон Сон У, которых заменили четыре лаки-лузера. Причём Котов успешно пробился во второй круг уже основной сетки, почти за три часа справившись с австралийцем Алексеем Попыриным.

Андрей Рублёв успешно начал защиту титула, за полтора часа обыграв серба Филипа Краиновича, занимающего 70-е место в рейтинге ATP — 7:5, 6:2. Несмотря на огромную разницу в позициях этих теннисистов, Рублёв опасался этого соперника, поскольку проиграл ему последнюю встречу в Риме-2022. «Это было безумие, в моей голове крутились самые разные сумасшедшие мысли… Филип — один из моих хороших друзей, и у нас всегда бывают тяжёлые битвы. Сегодня я выходил на корт, понимая, что будет очень трудный матч, и, когда он начал так, как начал, я не знал, что делать, потому что он играл очень хорошо. Каким-то образом я успокоил себя и сказал: “Хорошо, начну сначала и повышу свой уровень”, и я начал играть намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и хорошо его закончить», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В среду Андрей сыграет в рамках второго круга с непростым испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. А вот намечавшегося российского четвертьфинала Рублёв — Хачанов уже точно не будет. Карен, который после полуфинала Australian Open взял перерыв и не выступал целый месяц, неожиданно уступил в первом матче Дубая голландцу Ботику ван-де Зандсхулпу. Ботик сразу же повёл с брейком — 2:0, но россиянин в середине партии отыгрался — 3:3. Дело приближалось к тай-брейку, но в 11-м гейме голландец снова взял чужую подачу и сам подал на сет — 7:5. Во второй партии после счёта 2:1 Хачанов проиграл пять геймов подряд, хотя у него было четыре брейк-пойнта. Теперь в ¼ финала сойдутся победители пар ван-де Зандсхулп — М. Имер и Давидович-Фокина — Рублёв.

Даниил Медведев приехал в Дубай после двух титулов — в Роттердаме и Дохе — с серией из девяти выигранных матчей. «Как оцениваю перспективы в Дубае? Физически я чувствую себя неплохо, хотя и не на все сто процентов. Надеюсь, что мне поможет уверенность после двух выигранных турниров. Во всяком случае, я полностью настроен играть Дубай. Хотя, конечно, к покрытию и мячам, в отличие от моего соперника, мне придётся приспосабливаться на ходу», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ». Отметим, что Даниил упомянул своего первого соперника в Дубае Маттео Арнальди из Италии, который попал в основу как лаки-лузер.

С 22-летним итальянцем Даниил ранее не встречался. Как более опытный теннисист россиянин попытался сразу же захватить инициативу в матче. Но брейк-пойнт в стартовом гейме Медведеву реализовать не удалось. И всё же вскоре россиянин снова вцепился в чужую подачу и додавил соперника — 3:2. Этого запаса Даниилу хватило, чтобы взять первый сет без проблем — 6:4 за 51 минуту. Вторая партия получилась попроще для россиянина. Он повёл с брейком уже в третьем гейме — 2:1, а в седьмом закрепил преимущество — 5:2, после чего успешно подал на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 31 минуту.

Вот так Даниил Медведев продолжил успешные выступления уже третью неделю подряд. После титулов в Роттердаме и Дохе он шагнул во второй круг Дубая, где сразится в среду с Александром Бубликом из Казахстана. Ну, а победная серия Медведева достигла уже 10 матчей. Причём за это время он отдал соперникам только три сета.