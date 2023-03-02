Увеличившая грудь русская теннисистка в Америке уже популярнее Шараповой. Она научит вас философии, и не только
А ведь ей прогнозировали победу на ТБШ.
А ведь ей прогнозировали победу на ТБШ.
В прошлом десятилетии российская теннисистка Софья Жук была одним из главных талантов мира: она тренировалась в академии великой бельгийки Жюстин Энен, в 14 лет выиграла свой первый титул ITF, а в 15 взяла юниорский «Уимблдон». Ей прочили огромное будущее и сравнивали с Марией Шараповой, но постоянные травмы вынудили москвичку уйти из спорта.
Завершив карьеру, Софья переехала жить в США и начала карьеру модели. Во время пандемии съемки ушли на паузу, теннисистка работала… в компании по аренде люксовых машин. Но девушку хватило буквально на три месяца, после чего она перешла в спортивный менеджмент. А там и съемки возобновились.
Болельщики часто задавали Софьи вопрос, прибегала ли она к пластическим операциям. И вот, прошлой осенью, Жук дала положительный ответ.
Помимо рабочих обязательств, Софья часто выкладывает в соцсети «контент для самых преданных подписчиков».
А один из ее последних постов — философская мудрость.