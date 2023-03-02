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12:57 (мск), источник: Sport24

Увеличившая грудь русская теннисистка в Америке уже популярнее Шараповой. Она научит вас философии, и не только

А ведь ей прогнозировали победу на ТБШ.

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Источник: Sport24

В прошлом десятилетии российская теннисистка Софья Жук была одним из главных талантов мира: она тренировалась в академии великой бельгийки Жюстин Энен, в 14 лет выиграла свой первый титул ITF, а в 15 взяла юниорский «Уимблдон». Ей прочили огромное будущее и сравнивали с Марией Шараповой, но постоянные травмы вынудили москвичку уйти из спорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Завершив карьеру, Софья переехала жить в США и начала карьеру модели. Во время пандемии съемки ушли на паузу, теннисистка работала… в компании по аренде люксовых машин. Но девушку хватило буквально на три месяца, после чего она перешла в спортивный менеджмент. А там и съемки возобновились.

Болельщики часто задавали Софьи вопрос, прибегала ли она к пластическим операциям. И вот, прошлой осенью, Жук дала положительный ответ.

Помимо рабочих обязательств, Софья часто выкладывает в соцсети «контент для самых преданных подписчиков».

А один из ее последних постов — философская мудрость.

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