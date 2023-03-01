«Великий игрок». Победитель «Большого шлема» оценил первую ракетку Казахстана

«Александр Бублик? Мы знаем друг друга лет с восьми, может, с девяти. Великий игрок. У нас были тяжелые матчи. Думаю, будет сложно. Мне нравится смотреть, как он играет. Мне нравится, что ему все равно на то, что люди говорят о нем, по крайней мере мне так кажется. Помню, когда он играл в финале, он сыграл ручкой ракетки. Я бы не стал этого делать. Это не значит, что вы должны оскорблять его. Я зашел в комменты, люди сходили с ума: “Как можно так делать в финале?” Он в финале и может делать, что захочет. Это его выбор. Никто не может спорить с этим. Это то, что мне действительно нравится в нем. Я чувствую, что он очень — как вы это называете — особенный, но есть еще и другое слово. Уникальный? Да, он уникален. Он верен себе. Это мне нравится. Это я уважаю. Я жду сложного матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.