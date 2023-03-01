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20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл 19-й матч подряд

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович обыграл голландца Таллона Грикспора (39-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае и продлил свою победную серию.

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Источник: Reuters

Серб выиграл 19-й матч подряд на официальных турнирах. В 2022-м Новак стал лучшим на Итоговом чемпионате ATP, где переиграл пятерых соперников. В этом году он выиграл два трофея — в Аделаиде и на Australian Open, суммарно одержав 12 побед. На турнире в Дубае он одержал уже две победы. Таким образом, в официальных встречах он не уступает уже на протяжении 19 игр кряду. При этом у Джоковича было поражение на выставочном турнире от немца Александра Зверева.

В четвертьфиналом Новак Джокович встретится с победителем Павел Котов (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.

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