Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл 19-й матч подряд

Серб выиграл 19-й матч подряд на официальных турнирах. В 2022-м Новак стал лучшим на Итоговом чемпионате ATP, где переиграл пятерых соперников. В этом году он выиграл два трофея — в Аделаиде и на Australian Open, суммарно одержав 12 побед. На турнире в Дубае он одержал уже две победы. Таким образом, в официальных встречах он не уступает уже на протяжении 19 игр кряду. При этом у Джоковича было поражение на выставочном турнире от немца Александра Зверева.