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1 марта, источник: Спорт РИА Новости

Медведев обыграл Бублика и одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев, получивший третий номер посева, во втором круге обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Счет в личных встречах стал 5−0 в пользу россиянина.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с восьмым сеяным хорватом Борной Чоричем.

Медведев одержал 11-ю победу подряд в нынешнем сезоне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом году 27-летний россиянин выиграл два турнира подряд — в Роттердаме и Дохе. Он занимает седьмое место в рейтинге лучших теннисистов мира.

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