Медведев обыграл Бублика и одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP

Медведев, получивший третий номер посева, во втором круге обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Счет в личных встречах стал 5−0 в пользу россиянина.
За выход в полуфинал Медведев поспорит с восьмым сеяным хорватом Борной Чоричем.
Медведев одержал 11-ю победу подряд в нынешнем сезоне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом году 27-летний россиянин выиграл два турнира подряд — в Роттердаме и Дохе. Он занимает седьмое место в рейтинге лучших теннисистов мира.