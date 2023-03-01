Медведев обыграл Бублика и одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP

Медведев, получивший третий номер посева, во втором круге обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Счет в личных встречах стал 5−0 в пользу россиянина.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с восьмым сеяным хорватом Борной Чоричем.