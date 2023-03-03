Красота — в Дубае будет русский финал! Рублёв и Медведев побьются за титул «пятисотника»
Даниил впервые за полтора года одолел Новака Джоковича, прервав его фантастическую серию из 20 побед.
Даниил впервые за полтора года одолел Новака Джоковича, прервав его фантастическую серию из 20 побед.
В пятницу на турнире ATP-500 в Дубае подошла пора решающих стадий. В этот день определялись финалисты. А накануне путёвки в полуфинал добыли два россиянина. Рублёв в двух сетах обыграл Ботика ван-де Зандсхулпа из Нидерландов, а у Даниила Медведева не возникло проблем с хорватом Борной Чоричем. Причём во втором сете россиянин выиграл подряд шесть геймов и 21 очко! Кроме россиян, в четвёрку лучших пробились немец Александр Зверев и первая ракетка мира Новак Джокович.
Первыми место в решающем матче разыграли Александр Зверев и Андрей Рублёв. Александр только набирает обороты после тяжёлой травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. И выход в полуфинал «пятисотника» в Дубае — сейчас для него хороший результат. Что касается Рублёва, то здесь он защищает чемпионский титул. Ранее теннисисты встречались пять раз в рамках профессионального тура, и во всех случаях победил Зверев, причём без потери сета. «Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, поэтому надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой. Мне нужно сыграть в хороший, агрессивный теннис, посмотрим, что из этого выйдет. До травмы он выиграл так много больших титулов. Он отличный игрок и знает, как играть против меня, но и я тоже знаю, так что всё решат небольшие детали», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
Матч Рублёва со Зверевым получился упорным и напряжённым. В стартовом гейме Андрей проявил упорство и с третьего брейк-пойнта додавил соперника — 1:0. Но уже в четвёртом гейме Александр добился обратного брейка — 2:2. Однако россиянин вернул преимущество — 3:2, а в концовке партии его увеличил — 6:3. Во втором сете ситуация выровнялась. Единственного брейк-пойнта и одновременно матчбола за всю партию Рублёв добился в 12-м гейме, но не смог его реализовать. Дело дошло до тай-брейка, где россиянин потерял ещё четыре матчбола, отразил сетбол Зверева, а сам с шестой попытки добился такой важной для себя победы.
Так Андрей Рублёв не только впервые взял сет у Зверева, но и сумел выиграть у него матч. Это позволило россиянину выйти в Дубае в финал второй год подряд. Ну, а его соперник по решающему поединку определялся в битве чемпионов ТБШ. Новак Джокович подошёл к полуфиналу Дубая с серией из 15 побед в сезоне-2023 и 20 выигранными матчами подряд с учётом концовки прошлого года. Напомним, знаменитый серб выиграл Итоговый турнир ATP-2022, Аделаиду и Australian Open — 2023, а в Дубае прошёл трёх соперников. Что касается Даниила Медведева, то после неудачного выступления на Australian Open, где он проиграл уже в третьем круге, россиянин набрал фантастические обороты. Даниил завоевал два титула подряд — ATP-500 в Роттердаме, ATP-250 в Дохе, и к полуфиналу Дубая его серия побед достигла 12 матчей. Стало ясно, что в полуфинале Дубая чья-то потрясающая серия прервётся.
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович так оценил своего соперника: «Даниил — один из лучших игроков в мире за последние пять лет. Победитель турнира “Большого шлема” и бывший первый номер рейтинга. Тут добавить особо нечего. Его уровень очень высок, и с ним сложно играть на харде. Он немного напоминает Хуркача на подаче. Он любит добиваться быстрых побед за счёт своей подачи. Мы играли с ним довольно много раз, поэтому я знаю, чего от него ожидать. Я слежу за его игрой. Он в ударе и выигрывает турниры. Мы оба пребываем в хорошей форме, так что это будет отличный матч».
До полуфинала в Дубае теннисисты встречались 13 раз, и счёт был 9−4 в пользу Джоковича. Самое болезненное поражение серб потерпел в финале US Open — 2021. С тех пор прошло полтора года, за которые он выиграл четыре поединка подряд — в Париже-2021, Астане-2022, на Итоговом чемпионате ATP-2022 и в Аделаиде-2023. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка: «Для меня матч Джокович — Медведев — это финал. Знаете, как это называется по-русски? Финал в полуфинале. Мне понравился матчбол в игре Медведев — Бублик. Это было шикарно! Медведев четыре раза подряд проиграл Джоковичу. Сейчас такое время у Медведева, когда он играет нереально здорово! Я думаю, что должен быть хороший матч для Дани. Он должен серьёзно настроиться. У него есть все возможности, чтобы именно сегодня обыграть Джоковича. Даня чувствует мяч с закрытыми глазами. Двигается потрясающе! Космическая физическая подготовка. Джоковичу в этот раз будет очень тяжело».
На матч Джокович вышел напряжённым и взвинченным. С первых же минут он никак не мог настроиться на борьбу — ошибки сыпались одна за другой. И постепенно инициатива перешла к Медведеву — в пятом гейме он добился первого брейка — 3:2, а затем ещё одного — 5:2. Запахло разгромом, но подать на сет россиянин не смог. Серб подловил его на ошибках, отыграл один брейк, потом сам подал под ноль — 5:4. Однако вторая попытка подать на сет у Даниила вышла удачной — 6:4 за 40 минут. Холодный душ в виде брейка обрушился на Джоковича уже в первом гейме второго сета — 1:0. После этой неудачи Новак немного успокоился, стал увереннее брать свои подачи. Хотя в одном из эпизодов выплеснул эмоции, пытаясь объяснить судье, что линейный был неправ, когда раньше времени выкрикивал «футфолт» Медведеву. Ну, а матч тем временем без единого брейк-пойнта дошёл до финальной точки. Победа Даниила Медведева — 6:4, 6:4 за 1 час 36 минут.
Так Даниил Медведев впервые за полтора года одолел Новака Джоковича и прервал его фантастическую серию из 20 побед, которая тянулась ещё с прошлого сезона. Теперь в Дубае нас ждёт русский финал — Медведев — Рублёв! Красота!
Даннил Сальников