Российские теннисисты впервые за 14 лет встретятся в финале турнира АТР

Рублев в полуфинале обыграл Александра Зверева (Германия) — 6:3, 7:6, а Медведев оказался сильнее Новака Джоковича (Сербия) — 6:4, 6:4. До этого серб не проигрывал 20 матчей подряд.

Рублев победил на турнире в Дубае в 2022 года. Победная серия Медведева насчитывает 13 матчей. До этого он выиграл два турниры Роттердаме и Дохе.