Российские теннисисты впервые за 14 лет встретятся в финале турнира АТР
Российские теннисисты Даниил Медведев Андрей Рублев сыграют в финале турнира в Дубае.
Российские теннисисты Даниил Медведев Андрей Рублев сыграют в финале турнира в Дубае.
Рублев в полуфинале обыграл Александра Зверева (Германия) — 6:3, 7:6, а Медведев оказался сильнее Новака Джоковича (Сербия) — 6:4, 6:4. До этого серб не проигрывал 20 матчей подряд.
Рублев победил на турнире в Дубае в 2022 года. Победная серия Медведева насчитывает 13 матчей. До этого он выиграл два турниры Роттердаме и Дохе.
Два представителя России встретятся в решающем матче турнира ATP в одиночном разряде впервые с 12 октября 2008 года. Тогда Игорь Куницын обыграл Марата Сафина в финале Кубка Кремля.