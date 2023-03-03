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3 марта, источник: Аргументы и факты

Российские теннисисты впервые за 14 лет встретятся в финале турнира АТР

Российские теннисисты Даниил Медведев Андрей Рублев сыграют в финале турнира в Дубае.

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Источник: Reuters
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Рублев в полуфинале обыграл Александра Зверева (Германия) — 6:3, 7:6, а Медведев оказался сильнее Новака Джоковича (Сербия) — 6:4, 6:4. До этого серб не проигрывал 20 матчей подряд.

Рублев победил на турнире в Дубае в 2022 года. Победная серия Медведева насчитывает 13 матчей. До этого он выиграл два турниры Роттердаме и Дохе.

Два представителя России встретятся в решающем матче турнира ATP в одиночном разряде впервые с 12 октября 2008 года. Тогда Игорь Куницын обыграл Марата Сафина в финале Кубка Кремля.

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