Медведев анонсировал финал против Рублева фото с детского турнира
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что с детства рад играть против соотечественника Андрея Рублева, опубликовав в Twitter архивную фотографию.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что с детства рад играть против соотечественника Андрея Рублева, опубликовав в Twitter архивную фотографию.
В пятницу в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, прервав 20-матчевую победную серию серба и продлив свою до 13 игр. В финале Медведев встретится с Рублевым, в личном противостоянии с которым ведет со счетом 4:2.
«Даже будучи детьми, мы были очень рады играть друг с другом», — написал Медведев.
Медведев и Рублев станут первыми за 14 лет россиянами, которые сыграют друг против друга в финале турнира ATP в одиночном разряде. В последний раз представители России встречались в решающем матче турнира в октябре 2008 года, когда Игорь Куницын обыграл Марата Сафина в финале Кубка Кремля.