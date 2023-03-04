Медведев анонсировал финал против Рублева фото с детского турнира

В пятницу в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, прервав 20-матчевую победную серию серба и продлив свою до 13 игр. В финале Медведев встретится с Рублевым, в личном противостоянии с которым ведет со счетом 4:2.

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«Даже будучи детьми, мы были очень рады играть друг с другом», — написал Медведев.