Уимблдон допустит российских теннисистов, пишут СМИ

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA), по данным Би-би-си, пообещала вдвое сократить штраф, наложенный на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA), при допуске российских и белорусских теннисисток на травяные турниры в этом году. Издание Daily Mail сообщило, что LTA может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA, если повторно запретит российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой.

«Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу», — сообщили агентству во Всеанглийском клубе лаун-тенниса (AELTC).

В 2022 году LTA (турниры в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме) и организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. WTA в связи с этим решением оштрафовала организации на 750 тысяч и 250 тысяч долларов соответственно, а Уимблдон был лишен рейтинговых очков.