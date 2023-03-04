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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уимблдон допустит российских теннисистов, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира намерены отменить запрет на участие российских и белорусских игроков в турнире этого года, сообщает агентство Франс Пресс.

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Источник: AP 2022

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA), по данным Би-би-си, пообещала вдвое сократить штраф, наложенный на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA), при допуске российских и белорусских теннисисток на травяные турниры в этом году. Издание Daily Mail сообщило, что LTA может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA, если повторно запретит российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой.

«Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу», — сообщили агентству во Всеанглийском клубе лаун-тенниса (AELTC).

В 2022 году LTA (турниры в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме) и организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. WTA в связи с этим решением оштрафовала организации на 750 тысяч и 250 тысяч долларов соответственно, а Уимблдон был лишен рейтинговых очков.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. Организаторы трех других турниров Большого шлема — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open допускают участие спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом.

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