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11:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский теннисист поддержал российских спортсменов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинский теннисист Олег Приходько высказался против осуждения российских спортсменов, так как это только больше разжигает конфликт и делает атлетов его инструментами.

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Источник: соцсети

Приходько является второй ракеткой Украины в парном разряде, располагаясь на 121-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В прошлом году он провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», — приводит слова Приходько портал Большой теннис Украины.

«К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Белоруссии, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок», — добавил он.

Также украинский теннисист рассказал, что ему поступали рекомендации от национальной федерации не проводить игры с россиянами.

«Да, поступали, но так как я имею собственное взгляды, то сделал так, как считал нужным. Слепо соблюдать политику партии я не стал. Считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт», — подчеркнул Приходько.

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