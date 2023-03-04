Украинский теннисист поддержал российских спортсменов

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Приходько является второй ракеткой Украины в парном разряде, располагаясь на 121-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В прошлом году он провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», — приводит слова Приходько портал Большой теннис Украины.

«К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Белоруссии, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок», — добавил он.

Также украинский теннисист рассказал, что ему поступали рекомендации от национальной федерации не проводить игры с россиянами.