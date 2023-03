Его не остановить! Медведев сокрушил Рублева и взял третий титул подряд

Сезоном ранее Андрея в шутку называли королем турниров на 500 очков, но в этом году все идет не очень гладко. В матчах против Медведева так всегда, особенно когда Рублев на нервах, а это происходит примерно в 80 процентах случаев. Русский финал в Дубае — прекрасно, но уровень игры в этом финале не соответствовал стадии турнира. Рублев сдался слишком быстро, но и заслуга Дани здесь огромная. Медведев в прекрасной форме, и это приятно перед американской серией «мастерсов». Именно той, благодаря которой имя Даниила загремело в мировом теннисе. После матча Даня написал на камере «Еще ничего не кончено» (Not over yet), намекая, что главные победы еще впереди.