Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России

ТАСС, 6 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

4 марта Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 500 в Дубае. Рублев не смог защитить очки, заработанные за победу на этих соревнованиях в прошлом году, и в обновленной версии рейтинга переместился с шестого места на седьмое. Медведев потерял статус первой ракетки России 9 января, а после Australian Open покинул первую десятку мирового рейтинга. Карен Хачанов переместился с 14-го места на 15-е.

В первой десятке произошли следующие изменения: датчанин Хольгер Руне поднялся на две позиции и теперь занимает восьмое место, испанец Рафаэль Надаль и канадец Феликс Оже-Альяссим потеряли по одной строчке и теперь располагаются на девятом и десятом местах соответственно. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

Россиянка Варвара Грачева, в воскресенье со счетом 3:6, 5:7 уступившая украинке Марте Костюк в финале турнира в американском Остине, поднялась на 22 позиции и теперь занимает 66-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). И 22-летняя Грачева, и 20-летняя Костюк впервые вышли в финал турнира WTA.

Первой ракеткой мира остается представительница Польши Ига Свёнтек. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 8-е место. Вероника Кудерметова сохранила за собой 11-е место, Людмила Самсонова — 12-е, Екатерина Александрова — 18-е, Анастасия Потапова — 28-е, Диана Шнайдер — 94-е. Анна Калинская поднялась с 67-го места на 60-е, Анна Блинкова — с 72-го на 69-е, Камилла Рахимова — с 97-го на 89-е.