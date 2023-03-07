Украинская теннисистка Костюк объяснила отказ пожать руку россиянке Грачевой

«Мое поведение было продумано заранее, — сказала Костюк. — Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом. Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас».