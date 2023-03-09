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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Daily Mail: российские теннисисты должны будут подписать кодекс поведения перед Уимблдоном

Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать кодекс поведения перед участием в Уимблдоне в этом году. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2022

Сообщается, что кодекс ещё не доработан, но, вероятно, под запретом окажется демонстрация поддержки России, а также ношение флага. Нарушение кодекса может привести к санкциям, среди которых будет возможное исключение из турнира.

Ранее источники сообщали, что Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.

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