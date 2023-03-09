Латвийских спортсменов лишили госвыплат из-за участия в турнирах вместе с россиянами

ТАСС, 9 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии приступил к реализации идеи министерства образования и науки страны прекратить финансирование спортсменов, принимающих участие в турнирах, на которых также выступают представители России и Белоруссии. Об этом в четверг сообщает портал NRA.

«В соответствии с соглашением Национального олимпийского комитета Латвии с министерством образования и науки, организация на заседании правления приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко и двух других теннисистов, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии», — приводит комментарий генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса NRA со ссылкой на агентство LETA.