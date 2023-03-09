Арина Соболенко: Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала

«Реакция людей, какие-то другие вещи заставили меня чувствовать себя плохо, думать, что это моя вина. Но потом я поняла, что всё это находится вне моего контроля. Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала. Это просто не моя вина», — приводит слова Соболенко Sky Sports.