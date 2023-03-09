Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира BeeTV 60 Women’s

«Игра получилась непростой. Решающие моменты были в обоих сетах. При счете 5:4 на приеме мы стали играть агрессивнее, больше рисковать, и это принесло нам желаемый результат. Завтра полуфинальный матч. Нам предстоит тяжелая игра. Что касается моих ближайших планов, то после турнира в Астане я поеду в Джакарту и приму участие в двух соревнованиях серии ITF W25», — отметила Куламбаева.