Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира BeeTV 60 Women’s
В столичном национальном теннисном центре Beeline Arena определились полуфиналистки турнира серии ITF World Tennis Tour, сообщает пресс-служба ФТК.
В столичном национальном теннисном центре Beeline Arena определились полуфиналистки турнира серии ITF World Tennis Tour, сообщает пресс-служба ФТК.
Жибек Куламбаева вместе с Мартиной Кубкой (Польша) в четвертьфинале одержала непростую победу над нидерландками Жасмин Гимбрере / Бибиан Схуфс. Две партии с одинаковым счетом 6:4.
«Игра получилась непростой. Решающие моменты были в обоих сетах. При счете 5:4 на приеме мы стали играть агрессивнее, больше рисковать, и это принесло нам желаемый результат. Завтра полуфинальный матч. Нам предстоит тяжелая игра. Что касается моих ближайших планов, то после турнира в Астане я поеду в Джакарту и приму участие в двух соревнованиях серии ITF W25», — отметила Куламбаева.
За выход в финал казахстанско-польскому дуэту предстоит сразиться с россиянками Полиной Кудерметовой / Анастасией Тихоновой. Эта игра начнется 10 марта примерно в 13:30 по времени Астаны.