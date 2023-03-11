«У нее нет совести». Китаянка совершила низкий поступок на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2015

Китаянка Чжу Линь обыграла итальянку Франческу Скьявоне (0:6, 6:3, 6:3) в матче первого раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2015. На первый взгляд ничем не примечательная игра далеко не самых звёздных теннисисток мира, но именно в ней случился вопиющий случай пренебрежения спортивной этикой на корте.

Чжу Линь поступила очень низко и подло в отношении Скьявоне, воспользовавшись грубой судейской ошибкой. С рефери ответственность не снимается, но китаянка могла спокойно переиграть эпизод, если бы имела к своей коллеге хоть немного уважения. Вспоминаем скандальный случай восьмилетней давности.

Во втором сете при счёте 5:3 и сетболе (40:15) у Линь судья на вышке американец Али Нили не заметил, что после удара китаянки мяч сначала ударился о корт на её стороне, а уже после этого перелетел на сторону Скьявоне.

Чжу всё прекрасно видела, поскольку спокойно пошла принимать следующую подачу, смирившись с проигрышем предыдущего очка. Она не сразу осознала, что судья сделал ей подарок. А когда выяснилось, что Нили засчитал очко, Линь спокойно пошла на перерыв между сетами, не обращая внимания на призывы Франчески переиграть очко.

Скьявоне предпринимала попытки объяснить Нили, что тот совершил грубейшую ошибку. К сожалению, судья побоялся взять на себя ответственность и пошёл простейшим путём — спросил у Линь, согласна ли она переиграть очко. Чжу отказалась, чем вызвала шквал негодования Скьявоне. Аргумент Франчески, что матч транслируется по телевидению и нечестность китаянки станет достоянием широкой публики, никак не влиял на позицию Линь.

Ещё раз следует указать на некомпетентность судьи. Рефери на вышке по требованию игрока не может изменить своё решение, даже если он в нём не уверен. Нили мало того что совершил ошибку в трактовке игрового эпизода, но после этого неправомерно предложил китаянке переиграть розыгрыш очка. Подобные полномочия есть у судьи на сетке, но их в матче первого раунда «Мастерса» не задействовали. Али Нили, обладатель наивысшей судейской категории «Золотой значок», допустил два грубейших просчёта. Но всё-таки Линь могла согласиться переиграть розыгрыш, могла сама попросить об этом после протеста Скьявоне. Многие теннисисты так часто делают, когда видят явную ошибку рефери. Чжу Линь в их число не входит.

Чжу достаточно уверенно забрала третий сет (6:3) и прошла дальше. У китаянки был отличный шанс победить по-честному. Даже если бы Линь согласилась переиграть очко в концовке второго сета. Но для неё 100%-я гарантия выигрыша партии оказалась выше принципов спортивной этики. Она вычурно и претенциозно радовалась сомнительному успеху и уклонялась от ответа на вопрос о своём некрасивом поступке.

«Я показала свой лучший теннис. Просто старалась попадать по мячу. Вот так я играю», — сказала китаянка, громко смеясь в момент, когда Скьявоне стояла рядом и ещё не покинула корт.

Ожидаемо Чжу Линь активно критиковали. Первой начала Франческа Скьявоне, которая не подбирала слов в адрес соперницы.

«Злюсь ли я? Да, есть такое. Я люблю теннис, и, когда случаются подобные вещи, я болезненно их воспринимаю. Это был важный момент матча, сет-пойнт. Болельщики хлопали, судья на вышке отвлёкся. Всё случилось прямо у него под носом, так что я начала спорить. Я попросила соперницу признать ошибку, но она отказалась. Я училась уважению к спорту и поведению на корте у Серены Уильямс и Роджера Федерера. На корте мы спортсмены, и мы боремся изо всех сил. Но спорт — это не только соперничество, это ещё дружба и уважение. Моя соперница это не признала. Посмотрите на Роджера и Рафаэля Надаля, когда они играют друг против друга. Они убивают друг друга, но при этом уважают друг друга. Я люблю спорт, теннис — моя жизнь, соревнования меня подпитывают. Врать нехорошо. А ведь Джу Линь всего лишь 18 лет», — сказала Скьявоне.

Вот что писали о матче простые болельщики в соцсетях: «Как ужасно, что Линь обманула Скьявоне, причём сделала это без малейших колебаний. Отвратительный поступок», «Чжу — лгунья. У неё нет совести», «Грубейшая судейская ошибка в матче Линь — Скьявоне, но теннисисты должны проявлять честность, даже если это может лишить их очка», «Беспредел в матче Линь — Скьявоне. Я хочу, чтобы WTA приняла меры», «Дорогая Чжу, ты можешь лгать перед всеми, но только не нужно после этого изображать из себя святую».

Не жаловали Линь и работники СМИ.

«Чжу победила, но она не получит награду Тима Смычека (американский теннисист, известный джентльменскими манерами на корте. — Прим. “Чемпионата”) за спортивное поведение», — отметила одна из самых известных теннисных журналисток мира Кортни Нгуен.

«Награда за плохое спортивное поведение в Индиан-Уэллсе достаётся Чжу Линь», — подчеркнул портал Tennis Now.

Скьявоне ошиблась по поводу возраста Линь. На момент матча китаянке был 21 год. Хотя сути это не меняет. Чжу действовала очень подло. 34-летняя Скьявоне занимала 70-ю позицию в рейтинге, Чжу Линь — 122-ю. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2010 из Италии миновала пик карьеры, в то время как Линь только начинала набирать обороты и готовилась ворваться в топ-100.

Победа над Скьявоне принесла Чжу дополнительные $ 6615 призовых, но очень быстро карма настигла китаянку. Во втором раунде Индиан-Уэллса она уступила другой итальянке Саре Эррани (0:6, 6:4, 2:6). Бессовестный поступок Линь не окупился с точки зрения длительного продвижения по турнирной сетке Индиан-Уэллса, но серьёзно подпортил китаянке репутацию. По сей день некоторые болельщики припоминают ей неспортивное поведение в матче с Франческой Скьявоне в 2015 году.