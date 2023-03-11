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10:58 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в США, продлив победную серию до 15 матчей

В субботу российский теннисист в двух сетах обыграл американца Брэндона Накашиму.

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Источник: Reuters

ТАСС, 11 марта. Россиянин Даниил Медведев в субботу победил представителя США Брэндона Накашиму в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева, выступающего на турнире под пятым номером посева. Его следующим соперником станет белорус Илья Ивашко. Медведев выиграл 15-й матч подряд, обновив личный рекорд по продолжительности победной серии в одном сезоне, ранее он равнялся 12 играм.

Россиянин Карен Хачанов (13-й номер посева) со счетом 6:3, 6:3 обыграл немца Оскара Отте и в следующем круге встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (23). Андрей Рублев (6) победил чеха Иржи Легечку (6:4, 6:2), его следующим соперником станет француз Уго Умбер. Третья ракетка мира и финалист Открытого чемпионата Австралии 2023 года грек Стефанос Циципас со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:7 (5:7) уступил австралийцу Джордану Томпсону, занимающему 87-е место в мировом рейтинге.

Медведеву 27 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 18 побед на турнирах ATP, 3 из них были одержаны в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Накашиме 21 год, он располагается на 48-й строчке рейтинга АТР, на его счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема доходил не далее четвертого круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является американец Тэйлор Фриц. Финалист соревнований 2022 года испанец Рафаэль Надаль пропускает турнир из-за травмы. Второй год турнир проходит без участия первой ракетка мира серба Новака Джоковича, так как правительство США отказало ему в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации.

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