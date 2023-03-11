Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В 1/32 финала вторая ракетка планеты уверенно переиграла в двух партиях россиянку Евгению Родину, занимающую 427-е место в мировом рейтинге, — 6:2, 6:0. Следующей соперницей будет украинка Леся Цуренко (95-й номер рейтинга WTA).

Еще одна белоруска Александра Саснович (44) в трехсетовом поединке второго раунда уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко (25) — 5:7, 6:3, 2:6. На старте соревнований Саснович выиграла у эстонки Каи Канепи (51) — 6:3, 7:6 (7:5).

Двукратная победительница этого турнира экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (14) сегодня вечером встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (76). Азаренко выигрывала соревнования в Индиан-Уэллсе в 2012 и 2016 годах.

На старте мужской части турнира белорус Илья Ивашко (85) победил российского теннисиста Романа Сафиуллина (113) — 6:4, 6:2, а в 1/32 финала оказался сильнее нидерландского теннисиста Ботика ван-де Зандсхюлпа (33). Первый сет Ивашко выиграл со счетом 7:5, во второй партии был впереди 3:2, после чего его соперник не смог продолжить игру. В третьем круге Илья Ивашко встретится с шестой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.