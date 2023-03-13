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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинская теннисистка снялась с турнира из-за панической атаки

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что отказалась играть с белоруской Ариной Соболенко в матче третьего круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за панической атаки, начавшейся после разговора с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном.

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Источник: AP 2022

Соболенко, имеющая второй номер посева, без борьбы вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с 16-й ракеткой турнира Барборой Крейчиковой из Чехии.

«Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он происходящее на Украине не поддерживает, но если игроки из России и Белоруссии поддерживают, то это только их собственное мнение и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно», — цитирует Цуренко портал «Большой теннис Украины».

«Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе, — добавила теннисистка. — Также он сказал, что фейр-плей и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот, именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре против Донны Векич было невероятно сложно играть, сложно собраться».

И сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру.

Леся Цуренко

Цуренко 33 года, она занимает 95-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

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