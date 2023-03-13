Украинская теннисистка снялась с турнира из-за панической атаки

Соболенко, имеющая второй номер посева, без борьбы вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с 16-й ракеткой турнира Барборой Крейчиковой из Чехии.

«Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он происходящее на Украине не поддерживает, но если игроки из России и Белоруссии поддерживают, то это только их собственное мнение и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно», — цитирует Цуренко портал «Большой теннис Украины».

«Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе, — добавила теннисистка. — Также он сказал, что фейр-плей и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот, именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре против Донны Векич было невероятно сложно играть, сложно собраться».

И сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру. Леся Цуренко

Цуренко 33 года, она занимает 95-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.