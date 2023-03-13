На русскую теннисистку набросились на Западе из-за майки «Спартака»: винят в поддержке Путина, требуют наказать

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Вчера российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле в Индиан-Уэллсе (США). Несмотря на итоговый результат, 21-летняя спортсменка могла быть довольна тем, как складывалась игра: Потапова не только навязала серьезную борьбу сопернице (встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 5:7), но еще и удостоилась комплиментов от нее на пресс-конференции: «Она вышла и играла очень хорошо, это меня очень напрягало. Она отличная теннисистка», — заявила Пегула.

А еще Потапова хорошо сыграла на медиа. На матч Анастасия вышла в футболке московского «Спартака», чем привлекла к себе дополнительное внимание спортивных СМИ и футбольных болельщиков.

Но за рубежом, увы, в этом поступке — применив извращенную логику — разглядели политический жест.

Польское издание Sport.pl посчитало, что Потапова позволила себе провокацию, которая всерьез поразила публику.

«Потапова шокировала всех собравшихся на трибунах болельщиков Индиан-Уэллса, выйдя на корт в майке футбольной команды “Спартак-Москва”, — говорится в сообщении СМИ. — Ее жест был воспринят однозначно: как поддержка действий Владимира Путина. Российская теннисистка могла быть даже дисквалифицирована за свое поведение, но в конечном итоге не пострадает от последствий, так как уже закончила свое участие в турнире.

Это не первый раз, когда Потапова таким образом проявляет поддержку России. Еще во время турнира WTA в Дубае теннисистка выложила в социальных сетях фотографию, на которой позирует с футболкой «Спартака». Однако в то время она не появлялась на корте".

Заголовок статьи: «Потапова устроила провокацию. В WTA довольны?» — тоже не слишком обнадеживает. Поляки явно призывают Женскую теннисную ассоциацию к санкциям против российских теннисистов.

Неизвестно, в чем именно заключается связь между президентом Российской Федерации и московским «Спартаком». Тем более что Потапова — давняя болельщица красно-белых.

«Помню, когда в 2017‑м “Спартак” выиграл чемпионство, меня с агентом Александром Островским позвали на закрытую вечеринку, на награждение и вручение кубка, — рассказывала Потапова в интервью “Чемпионату”. — Так и познакомились. С этого времени завязалось общение. Александр — давний фанат “Спартака”, с рождения действительно болеет за команду. Так что уже с 10 лет, когда я особо не понимала, что такое футбол, ходила с ним за компанию на матчи. Тогда я и начала следить за этой командой.

Регулярно стала ходить на матчи «Спартака» с 13 лет. Давно дружу с ребятами, общаюсь с командой. Квинси Промеса я давно знаю, с 14 лет. Очень хороший, мне он нравится".

То есть поступок Потаповой вполне объясним: теннисистка вышла на матч в футболке любимой команды. Этой зимой девушка уже выкладывала в социальные сети фото в джерси красно-белых, в которой она проводила тренировку в Дубае. Тем более, например, Виктория Азаренко выходила на матчи в футболке «ПСЖ» — то есть нельзя сказать, что Потапова сделала что-то непозволительное.

Источник: @anapotapovaa

«Анастасия Потапова — наша давняя болельщица. Вполне естественно, что она носит красно-белые цвета. Желаем ей успеха и всегда ждем в Москве на матчах», — поддержал клуб в этой ситуации теннисистку через РИА «Новости».