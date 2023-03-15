Медведев одержал 17-ю победу подряд, обыграв Зверева на «Мастерсе» в США

Медведев, посеянный под пятым номером, в четвертом раунде победил 12-го сеяного представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. Счет в личных встречах стал 7−6 в пользу россиянина.

После поражения в первом сете Медведев пожаловался на «медленный» корт. Ранее россиянин также отмечал плохое покрытие на турнире в США. Во втором сете Медведев упал, подвернув ногу, во время розыгрыша при счете 6:7 (5:7), 3:2. Россиянин долгое время не мог встать с корта самостоятельно. Встреча была прервана на медицинский тайм-аут, но после разрешения врача Медведев возобновил матч.

Медведев продлил победную серию до 17 матчей в нынешнем сезоне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом году 27-летний россиянин выиграл три турнира подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае. Он занимает шестое место в рейтинге лучших теннисистов мира.