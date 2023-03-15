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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев одержал 17-ю победу подряд, обыграв Зверева на «Мастерсе» в США

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев, посеянный под пятым номером, в четвертом раунде победил 12-го сеяного представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. Счет в личных встречах стал 7−6 в пользу россиянина.

После поражения в первом сете Медведев пожаловался на «медленный» корт. Ранее россиянин также отмечал плохое покрытие на турнире в США. Во втором сете Медведев упал, подвернув ногу, во время розыгрыша при счете 6:7 (5:7), 3:2. Россиянин долгое время не мог встать с корта самостоятельно. Встреча была прервана на медицинский тайм-аут, но после разрешения врача Медведев возобновил матч.

Медведев продлил победную серию до 17 матчей в нынешнем сезоне Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом году 27-летний россиянин выиграл три турнира подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае. Он занимает шестое место в рейтинге лучших теннисистов мира.

Соперником Медведева по ¼ финала станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (23-й сеяный).

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