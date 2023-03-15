В Латвии решили вернуть финансирование лучшей теннисистки после скандала

Источник: Соцсети спортсменки

Ранее ЛОК прекратил финансирование Скуиньша, Нейландса и Остапенко из-за их участия в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии.

«Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи спортсменам олимпийской сборной Латвии Елене Остапенко, Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу, а также прислушиваясь к мнению Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовила поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают предотвращение удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объем финансирования», — цитирует Чакшу Sportacentrs.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. Велогонщики из России также могут выступать на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) под нейтральным флагом.