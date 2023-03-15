В Латвии решили вернуть финансирование лучшей теннисистки после скандала

Ранее ЛОК прекратил финансирование Скуиньша, Нейландса и Остапенко из-за их участия в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии.
«Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи спортсменам олимпийской сборной Латвии Елене Остапенко, Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу, а также прислушиваясь к мнению Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовила поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают предотвращение удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объем финансирования», — цитирует Чакшу Sportacentrs.
Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. Велогонщики из России также могут выступать на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) под нейтральным флагом.
Остапенко 25 лет. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года. Латвийская теннисистка занимает 25-е место в рейтинге WTA.