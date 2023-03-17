Елена Рыбакина сотворила историю на турнире в США
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая десятое место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая десятое место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.
В четвертьфинале казахстанка обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4.
Встреча длилась 2 часа и 48 минут. В ее ходе Рыбакина сделала шесть эйсов при шести двойных ошибках, тогда как Мухова лишь один раз выполнила подачу навылет и допустила столько же двойных ошибок.
В полуфинале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Матч состоится 18 марта.