Джокович не сыграет на турнире в Майами

«Мы сделали все, что могли. Пытались поговорить с правительством, но это не в нашей власти. Мы пытались добиться, чтобы Новаку Джоковичу разрешили получить освобождение, но этого не произошло», — сказал директор турнира Джеймс Блэйк в интервью Tennis Channel.

Джоковичу не разрешен въезд в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. Серб выигрывал турнир в Майами пять раз в период с 2011 по 2016 год, но с тех пор ни разу не выходил дальше четвертого круга.