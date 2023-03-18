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12:10 (мск), источник: Sport24

Соболенко призналась, что у российских и белорусских теннисисток есть проблемы с украинками

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко после победы над гречанкой Марией Саккари в полуфинале Индиан-Уэллса (WTA −1000) ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинскими спортсменами.

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Источник: Reuters

Напомним, на стадии 1/16 финала Соболенко должна была играть с Лесей Цуренко, но уркаинка отказалась выходить на корт.

«Конечно, между нами много напряженности. Но я по-прежнему убеждена, что не сделала ничего плохого украинцам.

Никто из нас не контролирует эту ситуацию. Мы все пытаемся сохранять спокойствие в раздевалке… Никто не может контролировать чужие эмоции. И я думаю, что WTA делает все возможное в этом отношении, чтобы поддержать обе стороны.

Я пережила столько сложных моментов, но, к сожалению, не могу этого сказать, потому что, в конце концов, кто поверит белорусской девушке?», — цитирует Соболенко RMC Sport.

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