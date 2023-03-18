Соболенко призналась, что у российских и белорусских теннисисток есть проблемы с украинками

«Конечно, между нами много напряженности. Но я по-прежнему убеждена, что не сделала ничего плохого украинцам.



Никто из нас не контролирует эту ситуацию. Мы все пытаемся сохранять спокойствие в раздевалке… Никто не может контролировать чужие эмоции. И я думаю, что WTA делает все возможное в этом отношении, чтобы поддержать обе стороны.



Я пережила столько сложных моментов, но, к сожалению, не могу этого сказать, потому что, в конце концов, кто поверит белорусской девушке?», — цитирует Соболенко RMC Sport.