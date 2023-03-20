Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Нэшвилл
70
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Виннипег
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
25
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Футбол. Зарубежный
19.03
Барселона
Реал
21
Хоккей. НХЛ
19.03
Вегас
Коламбус
72
Футбол. Зарубежный
19.03
Реймс
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
19.03
Интер
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Майнц
Фрайбург
11
Хоккей. НХЛ
19.03
Миннесота
Вашингтон
53
Все события
09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Рыбакина впервые в карьере одержала победу над Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала первую победу в карьере над белорусской Ариной Соболенко.

Наверх
Источник: Reuters

Напомним, Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (13:11), 6:4. Ранее Рыбакина и Соболенко встречались четыре раза, победы оставались за белорусской теннисисткой.

Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир WTA-1000.

По ходу турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).

За победу в финале Рыбакина получит 1000 рейтинговых очков и заработает $ 1,2 млн призовых.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избил Ленина и отлетел от легенды. Кого подсунули Бетербиеву вместо Бивола
Фанаты «Айнтрахта» устроили ад в Неаполе
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь