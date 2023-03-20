Теннисист Алькарас обыграл Медведева в финале турнира в США и станет первой ракеткой мира

ТАСС, 20 марта. Россиянин Даниил Медведев в ночь на понедельник уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс», который проходил в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под первым номером. Россиянин получил пятый номер посева. Благодаря победе Алькарас вернет себе звание первой ракетки мира, ранее он 20 недель возглавлял мировой рейтинг. На данный момент лидером рейтинга является серб Новак Джокович. Алькарас впервые возглавил рейтинг ATP 12 сентября 2022 года после победы на Открытом чемпионате США. Испанец в возрасте 19 лет и 4 дней стал самым молодым теннисистом, которому удалось стать первой ракеткой мира.

В этой встрече прервалась победная серия Медведева, насчитывавшая 19 матчей. Россиянин вышел в финал четвертого турнира за пять недель. Ранее он стал победителем соревнований в Роттердаме, Дохе и Дубае. Медведев улучшил личный рекорд по продолжительности победной серии в одном сезоне. С ноября 2020 года по февраль 2021 года он одержал 20 побед подряд.

Медведеву 27 лет, он занимает 7 место в мировом рейтинге, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 18 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Алькарасу 19 лет. На его счету теперь восемь титулов ATP, два из них он выиграл в 2023 году. Лучшим результатом Алькараса на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2022 года.