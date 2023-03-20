Федерация тенниса Украины выступила против возможного бойкота турниров с россиянами

ТАСС, 20 марта. Федерация тенниса Украины и ведущие игроки страны обратились к Национальному олимпийскому комитету (НОК) и Министерству молодежи и спорта Украины с призывом не принимать решение о запрете украинским спортсменам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации тенниса Украины.

«К сожалению, несмотря на все попытки Федерации тенниса Украины и профессиональных игроков, руководящие органы тенниса не отстранили индивидуальных атлетов. Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании, и станет санкцией не против россиян, а против украинцев», — говорится в сообщении.

Решением Международной федерации тенниса (ITF) от 2022 года россияне и белорусы отстранены от командных соревнований под эгидой организации. Они допущены к участию в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

«Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы, — отмечается в сообщении. — Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Белоруссии».

Письмо с обращением подписали президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур, а также члены сборной страны Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.