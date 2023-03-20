Федерация тенниса Украины выступила против возможного бойкота турниров с россиянами
Решение о бойкоте приведет к разрушению украинского тенниса, отметили в организации.
Решение о бойкоте приведет к разрушению украинского тенниса, отметили в организации.
ТАСС, 20 марта. Федерация тенниса Украины и ведущие игроки страны обратились к Национальному олимпийскому комитету (НОК) и Министерству молодежи и спорта Украины с призывом не принимать решение о запрете украинским спортсменам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации тенниса Украины.
«К сожалению, несмотря на все попытки Федерации тенниса Украины и профессиональных игроков, руководящие органы тенниса не отстранили индивидуальных атлетов. Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании, и станет санкцией не против россиян, а против украинцев», — говорится в сообщении.
Решением Международной федерации тенниса (ITF) от 2022 года россияне и белорусы отстранены от командных соревнований под эгидой организации. Они допущены к участию в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.
«Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы, — отмечается в сообщении. — Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Белоруссии».
Письмо с обращением подписали президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур, а также члены сборной страны Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.
9 марта стало известно, что НОК Латвии приступил к реализации идеи министерства образования и науки страны прекратить финансирование спортсменов, принимающих участие в турнирах, на которых выступают представители России и Белоруссии. В список попала победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко и еще два теннисиста. Позже министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила, что Остапенко будет продолжать получать финансирование из государственного бюджета.