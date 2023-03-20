Федерацию тенниса Франции потряс скандал из-за коррупции, пишут СМИ

Ранее французский телеканал сообщал, что после избрания Жиля Мореттона на пост президента FFT в организации царит «токсичный климат и атмосфера постоянного недомогания». Помимо этого, FFT столкнулась с беспрецедентной волной увольнений и «чрезмерной щедростью» Мореттона в расходных статьях.

Отсутствие прозрачности, на которое в течение многих месяцев жаловались некоторые руководители FFT, побудило их подать жалобу в прокуратуру. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении.