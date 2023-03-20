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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерацию тенниса Франции потряс скандал из-за коррупции, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Несколько руководителей Федерации тенниса Франции (FFT) подали жалобу в национальную финансовую прокуратуру страны по поводу хищения бюджетных средств и коррупции в организации, сообщает RMC Sport.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее французский телеканал сообщал, что после избрания Жиля Мореттона на пост президента FFT в организации царит «токсичный климат и атмосфера постоянного недомогания». Помимо этого, FFT столкнулась с беспрецедентной волной увольнений и «чрезмерной щедростью» Мореттона в расходных статьях.

Отсутствие прозрачности, на которое в течение многих месяцев жаловались некоторые руководители FFT, побудило их подать жалобу в прокуратуру. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении.

Мореттону 65 лет, он бывший профессиональный теннисист. С 2001 года Мореттон является президентом АСВЕЛа — одного из лучших баскетбольных клубов Франции. В феврале 2021 года функционер был избран главой FFT.

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