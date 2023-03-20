Опять финал против Соболенко? Почему Рыбакина не отдохнет после триумфа и что ее ждет в Майами

Источник: BNP Paribas Open

Теперь Рыбакина отправится из западной части США, штата Калифорния, на восточное побережье страны — в Майами (Флорида). Там пройдет второй подряд турнир категории WTA 1000 с аналогичным призовым фондом — 8,8 миллиона долларов (4,01 миллиарда тенге). Матчи основной сетки турнира начнутся уже в ночь с 21 на 22 марта.

Рыбакина посеяна на турнире под десятым номером, так как посев был распределен еще до официального обновления рейтинга по итогам турнира в Индиан-Уэллсе. Благодаря высокому номеру она автоматически начнет свой путь со второго круга.

Ее соперница определится в противостоянии первого раунда между россиянкой Анной Калинской (№ 64) и представительницей Андорры Викторией Хименес Касинцевой (№ 171). С 24-летней Калинской Рыбакина играла лишь раз, четыре года назад, и проиграла — 4:6, 4:6. А вот с 17-летней Хименес Касинцевой пути казахстанки еще не пересекались.

Анна и Виктория здорово проявляли себя среди юниоров. Россиянка была третьей в мире и доходила до финала на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Что касается теннисистки из Андорры, то она была первой в мире и выиграла один «Большой шлем». Прямо сейчас обе вряд ли представляют большую опасность для Елены, но недооценивать их тоже не стоит. Тем более, что в Майами Рыбакиной нужно будет восстанавливаться после перелета и энергозатратных двух недель в Индиан-Уэллсе, а еще адаптироваться к новым условиям уже на побережье Атлантического океана.

Рыбакина сыграет в Майами в третий раз в карьере, но назвать ее выступления там успешными язык не повернется. В сезонах 2021 и 2022 годов она также начинала турнир со второго круга. Успешно выиграв эти матчи, Елена два года подряд оступалась в третьем круге. Сначала ее выбила испанка Сара Соррибес Тормо — 1:6, 6:3, 2:6, а затем американка Джессика Пегула — 3:6, 4:6.

Всего на кортах Майами у Елены четыре матча — две победы и столько же поражений, она выиграла пять сетов, проиграв четыре. Теперь у нее явно будет мотивация продлить свое нахождение в Майами настолько, насколько это возможно.

Физически и психологически очень сложно оформить Sunshine Double («солнечный дубль»), выиграв два последних весенних хардовых «тысячника» — Индиан-Уэллс и Майами. Это требует много энергии и мотивации. Такое удавалось сделать лишь четырем теннисисткам в истории — Штеффи Граф (1994, 1996), Ким Клийстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швентек (2022). Если это удалось сделать им, то это вполне реально и для Рыбакиной. Но потрудиться придется, конечно, немало.

Потенциальный турнирный путь Рыбакиной к титулу в Майами выглядит следующим образом:

Первый круг — пропускает автоматически

Второй круг — Анна Калинская

Третий круг — Паула Бадоса

Четвертый круг — Дарья Касаткина

¼ финала — Ига Швентек

Полуфинал — Джессика Пегула/Коко Гауфф

Финал — Арина Соболенко/Онс Жабер/Мария Саккари.

Будем с большим воодушевлением ждать первого матча Рыбакиной на турнире в Майами. Надеемся, что на триумфе в Индиан-Уэллсе победная серия казахстанки не закончилась.