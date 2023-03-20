Финал серии: как Медведев вернулся в топ-5

Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 20 марта. Это его первое поражение за последние 20 матчей. Выдающаяся победная серия россиянина позволила ему вернуться в топ-5 рейтинга ATP, а также уверенно закрепиться на втором месте в чемпионской гонке (2030 очков). Больше очков в этом сезоне набрал только победитель Australian Open — 2023 Новак Джокович (2430). Алькарас идет третьим (1550), при этом 20 марта испанец вернулся на первую строчку рейтинга. Теперь лучшие теннисисты мира (за исключением Джоковича, который не смог въехать в США из-за антиваксерской позиции) встретятся друг с другом на «Мастерсе» в Майами. Он пройдет с 22 марта по 2 апреля.

Ни о чем не жалеть

27-летний Медведев и 19-летний Алькарас — пожалуй, две главные звезды нового и сверхнового поколений. Оба друг за другом выиграли первый «Большой шлем» на US Open и в 2022-м были первыми ракетками мира. Даниил установил российский рекорд по длительности пребывания на первом месте, Карлос стал самым молодым в истории лидером рейтинга ATP и завершил год на вершине.

До этого финала Медведев и Алькарас встречались лишь раз — во втором круге Уимблдона-2021, когда россиянин победил в трех сетах. Сейчас Даниил выразил мнение, а Карлос согласился: по сути, они играют как в первый раз — и дело не в другом покрытии, а в серьезных изменениях в карьерах обоих за полтора года.

Медведев подошел к финалу на победной серии из 19 матчей, лучше у него была только на стыке 2020-го и 2021-го — 20 игр. В 2023 году россиянин до встречи с Алькарасом шел со статистикой матчей 24−2, взял три титула подряд и довел их число до 18 за карьеру. В Индиан-Уэллсе Медведев говорил, что давление от победной серии стало плюсом, потому что всё это — подтверждение хорошей игры. При этом во всех разговорах о титулах и статусе № 1 в мире главной целью он назвал немного другое: выступать так, чтобы после окончания карьеры ни о чем не жалеть — не о возможных поражениях и где-то смазанных ударах, а о том, что не сделал всё от себя зависящее.

В этот раз Медведев абсолютно точно выжал из себя максимум. В ярком матче четвертого круга с Александром Зверевым болезненно подвернул ногу, но смог продолжить игру с набирающим форму после травмы голеностопа русским немцем, а бегать стало даже проще, чем ходить. Потом россиянин иронизировал, что после повреждения стал лучше играть. В четвертьфинале с Алехандро Давидовичем-Фокиной была мини-травма большого пальца руки при новом падении с ракеткой. Полуфинал с Фрэнсисом Тиафо проверил стрессоустойчивость после упущенных семи матчболов. Увы, решающая игра у Даниила совсем не получилась.

Алькарас легко справлялся с пушечными ударами с задней линии, раз за разом исполнял фирменные укороченные и был максимально агрессивен на приеме. Вкупе с ошибками Медведева, в том числе двойными, он повел 3:0 спустя 10 минут после начала матча. В шестом гейме россиянин выиграл сумасшедший мяч в контратаке и взял гейм под ноль (4:2), но развить успех не получилось. Испанец продолжил легко брать свою подачу. А во второй партии не оставил сопернику никаких шансов.

— Медведеву не хватило всего, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — До этого я не смотрел его игры на том Индиан-Уэллсе, поэтому нахожусь немножко в расстроенных чувствах. Все говорили, что Даниил в форме, но тут сложно что-то комментировать. В финале соперник не оставил ему ни малейшего шанса. Было полное доминирование испанца. Видимо, сказалась усталость или ему действительно так сильно не подходит это покрытие, а соперники на предыдущих стадиях просто давали ему шансы.

Возвращение в топ-5

Медведев на пресс-конференции рассказал о смешанных чувствах после турнира. Он не смог объяснить, почему не показал свой лучший теннис против проведшего хороший матч Алькараса. И вместе с тем заверил, что в целом доволен прошедшей частью сезона и сохраняет уверенность. Испанец, в свою очередь, в своей чемпионской речи назвал россиянина примером для подражания.

«Хочу поздравить тебя даже не с этим турниром, — обратился Алькарас к сопернику. — Ты невероятный игрок. Ты работаешь очень-очень усердно. Так что хочу поздравить с тем, что ты сделал. За пару месяцев ты взял три титула подряд, вышел в финал здесь — это невероятное достижение невероятного игрока. И ты заставляешь меня становиться лучше на корте, а также вне корта. Поздравление тебе и твоей команде с отлично проделанной работой».

Несмотря на поражение в финале, Медведев заметно поправил свое положение в рейтинге. С 20 марта он вернулся в топ-5. Хотя, чтобы стать четвертым уже после турнира в Майами, ему надо отыграть у норвежца Каспера Рууда 810 очков, то есть стать чемпионом и надеяться на слабое выступление конкурента. Зато в чемпионской гонке Даниил уверенно идет вторым следом за Джоковичем. Может стать и первым, если в Майами дойдет как минимум до финала. С учетом того что в прошлом году из-за травмы россиянин пропустил практически весь грунтовый сезон, к «Ролан Гаррос» он вполне способен вернуться даже в топ-3. А дальше можно помечтать и о первой строчке.

— Даня молодец, полностью реабилитировался за неудачное выступление на Australian Open, — сказал «Известиям» финалист «Ролан Гаррос» — 1992 Андрей Ольховский. — Выиграл 19 матчей подряд, показывал теннис высокого уровня. Но Алькарас однозначно сильнейший теннисист на данный момент. Он это доказал, а сейчас вернулся на первую строчку, выиграв два турнира из трех в этом году. Даниил в топ-5, и я думаю, он не остановится на этом.

Андрей Рублев сохранил в рейтинге седьмое место, а Карен Хачанов потерял одну позицию и стал 16-й ракеткой мира. Но защищать очки в Майами им не надо, оба в 2022-м вылетели в первом круге. Поэтому в ближайшие две недели они могут прибавить только в рейтинговых баллах.