Соболенко: Тяжело осознавать, что существует много людей, ненавидящих тебя без причины

"Мне действительно было тяжело, потому что я никогда до этого не сталкивалась с таким количеством хейта в раздевалке. В социальных сетях всплывает много хейтеров, когда ты проигрываешь матчи, но в раздевалке я никогда с этим не сталкивалась. Было очень тяжело осознавать, что существует так много людей, которые ненавидят тебя безо всякой на то причины. Я ничего им не сделала.